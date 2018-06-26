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Хакерам удалось встроить порнографические изображения в игру Super Mario Odyssey для портативной консоли Nintendo Switch. Об этом сообщил посетитель имиджборда Reddit под ником evasion.

Речь идет о фотографиях в профилях пользователей, которые доступны в онлайн-режиме игры под названием Luigi's Balloon World. Там взломщики меняют стандартные снимки на порнографические. Для этого они используют приложение для разработчиков DevMenu.

В итоге вместо аватаров с изображениями персонажей из мира Mario пользователи могут наткнуться на непристойные снимки. В качестве доказательства своей теории evasion самостоятельно загрузил в игру несколько цензурных изображений.

«Пока мы ждем, когда Nintendo предложит улучшенный родительский контроль, я отключу онлайн-функции консоли для своего ребенка, и призываю других родителей сделать то же самое», — написал пользователь.

В конце мая подростки научились маскировать порноконтент при помощи фальшивых приложений на смартфоне. В частности, для этих целей они использовали программу-калькулятор, которая выдавала необходимые ролики после ввода четырехзначного пароля.

Источник: lenta.ru

Фото: gospelherald.com