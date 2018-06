В мире |

В китайском городе Тайчжоу местная жительница, арендовав Ferrari 458 Italia стоимостью около 650 тысяч долларов, сразу же попала в аварию, только выехав на городскую улицу.

Двигаясь в крайней левой полосе по мокрой дороге, китаянка не справилась с управлением 570 лошадиных сил этого мощного суперкара и врезалась в разделительное металлическое ограждение.

Пробив его, машина столкнулась с двигавшимся навстречу кроссовером BMW X3, который, в свою очередь, подрезал еще один автомобиль справа от него - черный седан Nissan. И оба эти автомобиля также сбили заграждение.

В результате ДТП пострадали три автомобиля (включая Ferrari), а также городской автобус. Пострадавших нет.

Как пишет The Daily Mail, запись момента крушения Ferrari 458, зафиксированная камерами наблюдения, сразу же вирусно разошлась по соцсетям. Суперкару был причинен значительный ущерб. Подлежит ли Ferrari восстановлению, неясно.

