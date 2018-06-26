Елизавета II утвердила выход Великобритании из ЕС (3)

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В мире | 26 июня 2018 года, 17:19

Билль о выходе Великобритании из Евросоюза получил законную силу. 26 июня Королева Великобритании Елизавета II подписала документ о Брексите.

«Я должен уведомить палату общин, что в соответствии с законом о королевском одобрении от 1967 года Ее Величество даровала свое королевское согласие законопроекту о выходе Великобритании из ЕС», —сообщил спикер нижней палаты британского парламента Джон Беркоу.

21 июня Палата лордов Парламента Великобритании одобрила билль. Закон начнет применяться с 29 марта 2019 года, после выхода страны из Евросоюза.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила обсудить с европейскими странами второй переходный период после выхода Великобритании из ЕС.

Источник: ИТАС-ТАСС

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 3
Саня30 минут назад
Да, валите уже, уродцы, поскорее. Что вы кого-то пугаете своим выходом? Сами обосрались от страха, когда посчитали результаты референдума, не ожидали жертвы инцеста, что число "выхолцев" перевалит 50%.
Давай, до свиданья(с)
Ввести им двойной таможенный налог и визы. Пусть сидят в изоляции на острове.
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Виесма3 минуты назад
Да,но сколько людей из вост европы там нашли свой дом? Им повезло! А нам что тут на континенте лелать?
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Майк4 минуты назад
Хитрые и кровавые англики!
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