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Билль о выходе Великобритании из Евросоюза получил законную силу. 26 июня Королева Великобритании Елизавета II подписала документ о Брексите.

«Я должен уведомить палату общин, что в соответствии с законом о королевском одобрении от 1967 года Ее Величество даровала свое королевское согласие законопроекту о выходе Великобритании из ЕС», —сообщил спикер нижней палаты британского парламента Джон Беркоу.

21 июня Палата лордов Парламента Великобритании одобрила билль. Закон начнет применяться с 29 марта 2019 года, после выхода страны из Евросоюза.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила обсудить с европейскими странами второй переходный период после выхода Великобритании из ЕС.

Источник: ИТАС-ТАСС