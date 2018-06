В мире |

Сотрудники Harley-Davidson и покупатели выпускаемых компанией мотоциклов уже «очень злы» в связи с планами компании перенести производство из США в другие страны, написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Если они переедут, вот увидите, это будет началом конца» — подчеркнул он. Президент предупредил, что в случае переноса производства за пределы США компанию «обложат налогами как никогда».

A Harley-Davidson should never be built in another country-never! Their employees and customers are already very angry at them. If they move, watch, it will be the beginning of the end - they surrendered, they quit! The Aura will be gone and they will be taxed like never before!