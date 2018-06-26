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Сотрудники Harley-Davidson и покупатели выпускаемых компанией мотоциклов уже «очень злы» в связи с планами компании перенести производство из США в другие страны, написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Если они переедут, вот увидите, это будет началом конца» — подчеркнул он. Президент предупредил, что в случае переноса производства за пределы США компанию «обложат налогами как никогда».

A Harley-Davidson should never be built in another country-never! Their employees and customers are already very angry at them. If they move, watch, it will be the beginning of the end - they surrendered, they quit! The Aura will be gone and they will be taxed like never before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июня 2018 г.

«Ни при каких обстоятельствах Harley-Davidson не может производиться в другой стране!» — также написал Трамп, по словам которого мотоциклы, собранные за рубежом, будут облагаться большими пошлинами.

По данным WSJ, у Harley-Davidson есть заводы в Бразилии, Индии и Австралии.

О том, что Harley-Davidson планирует частично перенести производство своих мотоциклов из США, стало известно накануне, 25 июня, из опубликованного Комиссией США по ценным бумагам документа. Причина — в пошлинах, которые ЕС ввели на американские товары в рамках так называемой торговой войны. В Harley-Davidson заявили, что теперь мотоциклы будут облагаться по ставке 31% (ранее было 6%), из-за чего цена каждого мотоцикла может возрасти на $2,2 тыс.

Если перевести в годовое выражение, то затраты компании вырастут на $90–100 млн, подчеркнули в компании.

Трамп уже комментировал решение компании. Президент сказал, что оно его удивило, а пошлины, о которых говорит компания, — просто предлог.

США ввели с 1 июня пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%) из стран ЕС, а также Канады и Мексики. Кроме того, еще в конце мая сообщалось, что Вашингтон рассматривает идею ввести 25%-ные пошлины на ввоз автомобилей в США. В Европе предупредили, что такие действия не останутся без ответных мер. В Еврокомиссии заявили 22 июня, что ЕС также может ввести пошлины на произведенные в США автомобили.