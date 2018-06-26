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Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал бога глупым и раскритиковал католическую концепцию сотворения мира, грехопадения и изгнания из рая. Католики, а также оппозиция раскритиковали его заявление, передает Bloomberg.

22 июня Дутерте, выступая перед перед камерами на официальном мероприятии в городе Давао, усомнился в логике сюжета грехопадения. Он сказал, что ему непонятно, почему бог создал нечто совершенное, Адама и Еву, а затем придумал для них искушение, которое «разрушит качество уже сделанной работы» и сделает их грешниками. «Как можно рационально объяснить бога?», — спросил он. «Что за глупец этот бог? Этот сукин сын действительно глуп», — добавил президент (цитаты по CBS News).

Дутерте назвал неприемлемой теологическую концепцию первородного греха Адама, из-за которого все люди, даже не грешившие, приобретают грешную сущность. «Вы в этом не участвовали, но вы запятнаны первоначальными грехами. Что это за религия такая. Не могу это принять, это очень глупое предложение», — сказал он.

25 июня, в понедельник, Дутерте вернулся к этому заявлению. Он объяснил, что сказал так из-за разочарования в том, что представители духовенства критикуют его правительство, передает Bloomberg. Пресс-секретарь президента Гарри Роке заявил, что на отношение Дутерте к религии повлияло то, что в юности он подвергался сексуальным домогательствам со стороны священника.

Главный юрисконсульт Дутерте Сальвадор Панело 26 июня объяснил, что президент критиковал теологов, а не бога, так как концепции сотворения мира и грехопадения создали теологи, а не бог. Поэтому Дутерте, говоря о глупости бога, имел в виду создателей этих концептов, заявил Панело. Его цитировал сайт филиппинской медиакорпорации ABS-CBN.

Филиппины — крупнейшая католическая страна в Азии. По данным переписи населения, около 80% филиппинцев исповедуют католичество. Католическую церковь Дутерте критиковал и ранее, напоминает Би-би-си.

Фото: flickr.com/Republic of Korea