ЕС объявил дату начала переговоров по вступлению Албании и Македонии (3)

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В мире | 27 июня 2018 года, 07:31

Переговоры с Албанией и Македонией о вступлении этих стран в состав Евросоюза начнутся в июне 2019 года, сообщили в Совете ЕС после заседания глав МИД стран-участниц ЕС, передает ТАСС.

Глава МИД Греции Никос Котзиас заявил, что не все страны Евросоюза готовы немедленно начать переговоры о расширении организации.

«Думаю, что есть две группы стран: первая — большинство, 25 стран, выступающие за начало переговоров, и три страны — Франция, Дания и Нидерланды — которые считают, что нужно перенести весь процесс», — сказал Котзиас.

Заявки на членство в ЕС подали Сербия, Черногория, Турция, Албания и Македония. Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщал, что Сербия и Черногория будут включены в Евросоюз до 2025 года.

Напомним, камнем преткновения к вступлению Македонии в ЕС было ее название: Греция требовала от государства переименования, поскольку одна из греческих провинций также называется Македония. Было предложено название Северная Македония, однако македонский президент отказался подписать соглашение.

Греция угрожает блокировать вступление Македонии в ЕС при отсутствии компромисса.

Фото: flickr.com/Eoghan OLionnain

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 3
Даля18 минут назад
Не успеют... ЕС уже на пороге смерти.
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Patriot15 минут назад
Krievi jau 80 gadus visu laiku prognozè ari ASV un Rietumu pasaules valstu sabrukumu. Tikai sabrukusi ir pati Krievija.
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Patriot17 минут назад
Mès varam bùt lepni, ka esam ES un NATO dalìbvalstis. Daudzas Eiropas valstis gribètu pievienoties siem blokiem, tacu vèl nav izpildìjusas viniem noteiktàs prasìbas.
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