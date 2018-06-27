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Переговоры с Албанией и Македонией о вступлении этих стран в состав Евросоюза начнутся в июне 2019 года, сообщили в Совете ЕС после заседания глав МИД стран-участниц ЕС, передает ТАСС.

Глава МИД Греции Никос Котзиас заявил, что не все страны Евросоюза готовы немедленно начать переговоры о расширении организации.

«Думаю, что есть две группы стран: первая — большинство, 25 стран, выступающие за начало переговоров, и три страны — Франция, Дания и Нидерланды — которые считают, что нужно перенести весь процесс», — сказал Котзиас.

Заявки на членство в ЕС подали Сербия, Черногория, Турция, Албания и Македония. Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщал, что Сербия и Черногория будут включены в Евросоюз до 2025 года.

Напомним, камнем преткновения к вступлению Македонии в ЕС было ее название: Греция требовала от государства переименования, поскольку одна из греческих провинций также называется Македония. Было предложено название Северная Македония, однако македонский президент отказался подписать соглашение.

Греция угрожает блокировать вступление Македонии в ЕС при отсутствии компромисса.

Фото: flickr.com/Eoghan OLionnain