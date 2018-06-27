Украина обвинила Россию в подготовке массивной кибератаки (6)

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В мире | 27 июня 2018 года, 09:48

Российские хакеры готовятся к массивной атаке, заражая компьютеры украинских компаний вредоносными программами, сообщил руководитель департамента Нацполиции Украины Сергей Демедюк, пишет Reuters.

По его словам, вредоносное ПО разбивается на компоненты и отправляется по частям, чтобы антивирус не мог обнаружить эти программы до определенного момента.

"Анализ уже обнаруженного вредоносного программного обеспечения, а также их целенаправленность на Украину свидетельствуют о том, что все это делается на определенный день", — сказал Демедюк.

Он отметил, что последние выявленные приготовления хакеров по масштабу сравнимы с атакой вируса NotPetya.

"Это поддержка на правительственном уровне — очень дорогая и очень синхронизированная. Это было бы невозможно без поддержки со стороны государственных органов. Мы сейчас говорим о Российской Федерации. Все, что мы наблюдаем, все, что мы перехватываем за этот период: 99% следов приходят России", — настаивает Демедюк.

Глобальная кибератака с использованием вируса NotPetya произошла летом 2017 года и затронула компании и организации в 65 странах, в том числе в России и на Украине.

Фото из Flickr/Blogmal Network

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 6
>>>42 минуты назад
амеро/гейропские "ценности" хватаем на лету - сремс,потому что надо насрать,получишь пирожок
1
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Patriot55 минут назад
Nav ne mazàko saubu, ka Krievija nav atmetusi cerìbas paklaut Ukrainu un protams, ka tam gatavojas, tai skaità izmantojot savas hakeru jaudas. Krievijai nevar ticèt, to sodien saprot visa pasaule.
4
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Patriot1 минуту назад
Sprieźot pèc notikumiem pasaulè, pàris simti tùkstosu idiotu ir tàdi kà jùs.
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