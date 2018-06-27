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Российские хакеры готовятся к массивной атаке, заражая компьютеры украинских компаний вредоносными программами, сообщил руководитель департамента Нацполиции Украины Сергей Демедюк, пишет Reuters.

По его словам, вредоносное ПО разбивается на компоненты и отправляется по частям, чтобы антивирус не мог обнаружить эти программы до определенного момента.

"Анализ уже обнаруженного вредоносного программного обеспечения, а также их целенаправленность на Украину свидетельствуют о том, что все это делается на определенный день", — сказал Демедюк.

Он отметил, что последние выявленные приготовления хакеров по масштабу сравнимы с атакой вируса NotPetya.

"Это поддержка на правительственном уровне — очень дорогая и очень синхронизированная. Это было бы невозможно без поддержки со стороны государственных органов. Мы сейчас говорим о Российской Федерации. Все, что мы наблюдаем, все, что мы перехватываем за этот период: 99% следов приходят России", — настаивает Демедюк.

Глобальная кибератака с использованием вируса NotPetya произошла летом 2017 года и затронула компании и организации в 65 странах, в том числе в России и на Украине.

Фото из Flickr/Blogmal Network