В США полиция эвакуировала пассажиров самолета из-за сообщения об угоне
В мире | 27 июня 2018 года, 10:48
В аэропорту Нью-Йорка полиция эвакуировали пассажиров самолета, который должен был вылететь в Лос-Анджелес из-за ложного сообщения об угоне. Об этом сообщает The New York Post.
По данным издания, причиной эвакуации стала ошибка пилота, который случайно отправил диспетчеру аэропорту специальный сигнал о захвате самолета.
Как отмечается, в результате инцидента к самолету прибыл отряд полиции, который проверил всех пассажиров и эвакуировал людей с воздушного судна.
Фото из Flickr/DanPianelli
Источник: Газета.ru