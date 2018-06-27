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В аэропорту Нью-Йорка полиция эвакуировали пассажиров самолета, который должен был вылететь в Лос-Анджелес из-за ложного сообщения об угоне. Об этом сообщает The New York Post.

По данным издания, причиной эвакуации стала ошибка пилота, который случайно отправил диспетчеру аэропорту специальный сигнал о захвате самолета.

Как отмечается, в результате инцидента к самолету прибыл отряд полиции, который проверил всех пассажиров и эвакуировал людей с воздушного судна.

Фото из Flickr/DanPianelli