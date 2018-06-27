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В мире растет производство наркотиков. Хотя бы раз в год их употребляют порядка 275 млн человек в возрасте от 15 до 64 лет, свидетельствует доклад Управления ООН по наркотикам и преступности.

В нем представлены данные за 2016 год. Отмечается, что численность наркопотребителей в том году составила порядка 5,6% мирового населения. При этом в отличие от количества наркотиков, этот показатель за последние годы почти не изменился. Тем не менее "такая стабильность скрывает серьезные перемены" на наркорынках.

"Помимо давно существующих наркотиков, таких как героин и кокаин, расширяется потребление НПВ, а также употребление в немедицинских целях рецептурных препаратов (которые появляются либо в результате утечки с законного рынка, либо производятся незаконно). Также растет потребление веществ неясного происхождения, поставляемых через незаконные каналы. Такие вещества продаются под видом лекарств, но предназначаются для немедицинского употребления. Спектр доступных потребителям веществ и их комбинаций сейчас беспрецедентно широк", - поясняют эксперты.

Самой уязвимой частью населения перед наркотиками, по данным авторов отчета, является молодежь. Согласно большинству исследований, критическим периодом в плане приобщения к психоактивным веществам является период начиная с раннего (12-14 лет) до позднего (15-17 лет) подросткового возраста, а наибольшая доля лиц, употребляющих психоактивные вещества, приходится на возраст 18-25 лет.

Самым популярным наркотиком среди молодежи является каннабис. По предварительным оценкам, во всем мире хотя бы один раз каннабис употребляли 13,8 миллиона молодых людей в возрасте 15-16 лет, что составляет 5,6%.

"Из-за кажущейся доступности каннабиса, наряду с представлением о низком уровне риска, он относится к числу тех веществ, употребление которых чаще всего начинается в подростковом возрасте. Каннабис нередко употребляется вместе с другими веществами, а употреблению других веществ, как правило, предшествует употребление каннабиса", - сообщают эксперты.

Каннабис также стал наиболее распространенным наркотиком в 2016 году. Согласно данным ООН, в прошлом году его хотя бы раз употребляли 192 млн человек. Число потребителей этого вида наркотика продолжает расти: за период 2006-2016 оно увеличилось примерно на 16%, что соответствует приросту мирового населения за тот же период.

Употребление наркотиков влечет рост количества смертей. Так, по данным ВОЗ, в 2015 году из-за употребления наркотиков умерло приблизительно 450 тысяч человек. Из них 167 750 умерли непосредственно из-за расстройств на почве наркопотребления (в основном из-за передозировки). Остальные случаи были связаны с наркопотреблением косвенно. К их числу относятся смерти, связанные с ВИЧ и гепатитом С, которые были приобретены из-за несоблюдения правил безопасности при введении инъекций.

Эксперты также сообщают, что на фоне роста наркорынков рекордных уровней достигло производство кокаина и опиума. По данным ООН, мировой объем производства кокаина в 2013-2016 году после снижения в период 2005-2013 годов вырос на 56% и составил приблизительно 1410 тонн. Это самый высокий уровень за всю историю наблюдений, отмечают авторы доклада. По их данным, бoльшая часть кокаина в мире производится в Колумбии.

Также растет совокупный глобальный объем производства опия. В период 2016-2017 годов он вырос на 65% до 10 500 тонн. Как отмечается в отчете, это "безусловно, является самым высоким зафиксированным показателем в статистике УНП ООН, которая ведется с начала XXI века".

Источник: newsru.com

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