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Премьер Греции Алексис Ципрас потребовал от британских властей вернуть мрамор Парфенона — скульптуры и метопы, которые были незаконно вывезены с Афин в начале XIX века. Об этом он заявил после переговоров с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй.

"Скульптуры Парфенона принадлежат мировому культурному наследию, но их естественное место на территории Парфенона", — заявил политик журналистам.

По мнению греческого премьера, бесценные образцы древнегреческого искусства должны вернуться на свою историческую родину и храниться в Афинском акрополе.

По мнению Ципраса, мрамор Парфенона незаконно вывозился из Греции британским лордом Элгином с 1802 по 1812 год. Сейчас в Британском музее в Лондоне хранятся, в частности, рельефный фриз "Панафинейская процессия", плиты фриза из храма Беcкрылой Ники в Афинах, одна из кариатид Эрехтейона, а также мраморная статуя Диониса. Греция на протяжении десятков лет добивается возвращения ценностей на родину.

Источник: life.ru

Фото: Flickr/ claire rowland