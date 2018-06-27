Появившийся на высохшем озере в Австралии гигантский пенис видно из космоса (7)
В мире | 27 июня 2018 года, 13:31
В обновившихся снимках картографического сервиса Google на месте высохшего озера в австралийском штате Виктория недалеко от Мельбурна пользователи обнаружили гигантский пенис. Длина вытоптанного в озерном иле члена составляет более 50 метров, так что он виден даже из космоса, сообщает Daily Mail.
Будет ли своеобразный арт-объект после публикаций в СМИ удален физически или скрыт только на картах, не сообщается. Тем временем местные жители рассказывают, что знают о нем уже несколько месяцев и смущения у властей все это время он не вызывал.
Фото: Ретушированный снимок Google Maps
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Это РинькаВич загарает.
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Ну раз можно наблюдать из космоса , тогда однозначно это " апогей" человеческой фантазии для передачи космосу сигнала о нас , не лик умного и прекрасного человека , а огромный пенис , вся сила мысли в нем и о нем !!! В коментах тоже периодически появляется ник Пенис , мыслью не блещет , постоянно предлагает всем отсосать , но как говорится Окна ОВЕРТОНА сделали своё дело - когда то это слово произносили только про себя и то ночью , а сейчас - это космос ! Цивилизационной развитие налицо! Оправдать Пенисов можно одним - интернет сломал преграду и дал в легкий круглосуточный доступ порнографию на все уровни фантазии - разрешили вкусить запретный плод , пенисам явно снесло голову от восторга , у них это уже пенисная зависимость . Как она выражается - мы все видим . Попробуем обойтись без аплодисментов в их адрес и слюней.
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