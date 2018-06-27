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В обновившихся снимках картографического сервиса Google на месте высохшего озера в австралийском штате Виктория недалеко от Мельбурна пользователи обнаружили гигантский пенис. Длина вытоптанного в озерном иле члена составляет более 50 метров, так что он виден даже из космоса, сообщает Daily Mail.

Будет ли своеобразный арт-объект после публикаций в СМИ удален физически или скрыт только на картах, не сообщается. Тем временем местные жители рассказывают, что знают о нем уже несколько месяцев и смущения у властей все это время он не вызывал.

Фото: Ретушированный снимок Google Maps