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Инвесторы Facebook планируют уволить Марка Цукерберга с поста председателя правления компании. Об этом сообщает Business Insider.

По данным издания, инвесторы недовольны работой Цукерберга, в частности, из-за крупного скандала с утечкой данных из социальной сети.

Однако, по мнению инвесторов, Цукерберг неприкосновенен, так как занимает пост исполнительного директора и председателя правления Facebook.

Источник: gazeta.ru

Фото из Flickr/JD Lasica