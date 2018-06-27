Business Insider: Цукерберг может потерять пост главы Facebook
В мире | 27 июня 2018 года, 14:11
Инвесторы Facebook планируют уволить Марка Цукерберга с поста председателя правления компании. Об этом сообщает Business Insider.
По данным издания, инвесторы недовольны работой Цукерберга, в частности, из-за крупного скандала с утечкой данных из социальной сети.
Однако, по мнению инвесторов, Цукерберг неприкосновенен, так как занимает пост исполнительного директора и председателя правления Facebook.
Источник: gazeta.ru
Фото из Flickr/JD Lasica