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Twitter пересмотрел правила регистрации: чтобы зарегистрироваться в соцсети в скором времени нужно будет подтвердить телефонный номер и адрес электронной почты, сообщается в блоге компании.

«Мы утвердили новые меры по борьбе с насилием и троллями, новую политику в отношении ненавистнического поведения и воинствующего экстремизма», — говорится в сообщении.

Изменения вступят в силу до конца этого года.

Только в мае Twitter еженедельно отключал по 9,9 млн автоматизированных аккаунтов спамеров и ботов. Число таких аккаунтов, по даным соцсети, постоянно растет.