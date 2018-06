В мире |

Актер Джим Керри нарисовал президента США Дональда Трампа, избивающего маленького ребенка на обложке журнала Time — так он отреагировал на настоящую обложку издания, на которую был помещен коллаж из фотографий Трампа и плачущей маленькой мексиканки.

«Я исправил скандальную обложку Time. Так гораздо лучше. Не благодарите», — написал он в Twitter.

So I fixed the controversial TIME Magazine cover. This is much more appropriate. You’re welcome @time pic.twitter.com/VMDtGTj5Zy