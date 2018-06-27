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Актер Джим Керри нарисовал президента США Дональда Трампа, избивающего маленького ребенка на обложке журнала Time — так он отреагировал на настоящую обложку издания, на которую был помещен коллаж из фотографий Трампа и плачущей маленькой мексиканки.

«Я исправил скандальную обложку Time. Так гораздо лучше. Не благодарите», — написал он в Twitter.

So I fixed the controversial TIME Magazine cover. This is much more appropriate. You’re welcome @time pic.twitter.com/VMDtGTj5Zy — Jim Carrey (@JimCarrey) 25 июня 2018 г.

На обложке Time было написано «Добро пожаловать в Америку», на рисунке Керри — «Вот твои правовые гарантии».

В последнее время Дональда Трампа активно критикуют за политику иммиграционной службы по отношению к семьям нелегальных мигрантов: детей отбирают у родителей и помещают в американские спецприемники. В частности, о проблеме высказался кинорежиссер Дэвид Линч.