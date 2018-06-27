Джим Керри нарисовал Дональда Трампа, избивающего ребенка (4)

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В мире | 27 июня 2018 года, 16:03

Актер Джим Керри нарисовал президента США Дональда Трампа, избивающего маленького ребенка на обложке журнала Time — так он отреагировал на настоящую обложку издания, на которую был помещен коллаж из фотографий Трампа и плачущей маленькой мексиканки.

«Я исправил скандальную обложку Time. Так гораздо лучше. Не благодарите», — написал он в Twitter.

На обложке Time было написано «Добро пожаловать в Америку», на рисунке Керри — «Вот твои правовые гарантии».

В последнее время Дональда Трампа активно критикуют за политику иммиграционной службы по отношению к семьям нелегальных мигрантов: детей отбирают у родителей и помещают в американские спецприемники. В частности, о проблеме высказался кинорежиссер Дэвид Линч.

Комментарии 4
Эт2 часа назад
Нужно пересмотреть дело о доведении его подруги до самоубийства, его место в тюрьме.
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Alex1 час назад
Керри наверное завидует - просто Трампыч сейчас кривляется в кресле президента не хуже ,чем Керри перед кинокамерой ...
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завезенный36 минут назад
когда завезли была другая власть
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