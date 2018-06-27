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В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

О проблемах в работе сообщают пользователи США, Ирана, России, Израиля, Италии, Бельгии, Франции и других стран Европы.

Не доступны оказались приложение и десктоп-версия, а также сайт Telegram.org.

Причина сбоя пока что неизвестна.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировку Telegram в России. Мессенджер будет блокироваться, пока не предоставит властям ключи шифрования.

В предыдущий раз создатель Telegram Павел Дуров в твиттере 29 апреля заявил, что у европейских пользователей мессенджера могут возникнуть проблемы с подключением.