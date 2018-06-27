В работе Telegram произошел глобальный сбой
В мире | 27 июня 2018 года, 15:50
В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
О проблемах в работе сообщают пользователи США, Ирана, России, Израиля, Италии, Бельгии, Франции и других стран Европы.
Не доступны оказались приложение и десктоп-версия, а также сайт Telegram.org.
Причина сбоя пока что неизвестна.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировку Telegram в России. Мессенджер будет блокироваться, пока не предоставит властям ключи шифрования.
В предыдущий раз создатель Telegram Павел Дуров в твиттере 29 апреля заявил, что у европейских пользователей мессенджера могут возникнуть проблемы с подключением.
Источник: Газета.ru