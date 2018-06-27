Скончался отец Майкла Джексона

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В мире | 27 июня 2018 года, 20:16

Джо Джексон, отец легенды поп-музыки Майкла Джексона, скончался в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ.

В этом месяце продюсера госпитализировали с последней стадией рака. На момент смерти ему было 89 лет.

Как отмечает издание, проблемы со здоровьем у него начались несколько лет назад. В 2015 году он пережил три сердечных приступа, а в 2016 также некоторое время пролежал в больнице.

Джо Джексон был музыкальным менеджером группы The Jackson Five и начавших впоследствии сольную карьеру Майкла и Дженет Джексонов.

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В 2014 году Джозефа Джексона включили в Зал славы ритм-н-блюза.

У него было 10 детей — все, кроме умершего в младенчестве, стали профессиональными музыкантами.

В начале 1960-х Джо Джексон начал работать в качестве менеджера с музыкальной группой Jackson 5, состоящей из его сыновей. Позже Майкл Джексон рассказывал, что отец постоянно ругался на них и порол во время репетиций и перед выступлениями. Он отмечал, что насаждаемая отцом строгая дисциплина сыграла определенную роль в его карьере.

Источник: РИА Новости
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