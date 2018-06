В мире |

Джо Джексон, отец легенды поп-музыки Майкла Джексона, скончался в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ.

В этом месяце продюсера госпитализировали с последней стадией рака. На момент смерти ему было 89 лет.

Как отмечает издание, проблемы со здоровьем у него начались несколько лет назад. В 2015 году он пережил три сердечных приступа, а в 2016 также некоторое время пролежал в больнице.

Джо Джексон был музыкальным менеджером группы The Jackson Five и начавших впоследствии сольную карьеру Майкла и Дженет Джексонов.

В 2014 году Джозефа Джексона включили в Зал славы ритм-н-блюза.

У него было 10 детей — все, кроме умершего в младенчестве, стали профессиональными музыкантами.

В начале 1960-х Джо Джексон начал работать в качестве менеджера с музыкальной группой Jackson 5, состоящей из его сыновей. Позже Майкл Джексон рассказывал, что отец постоянно ругался на них и порол во время репетиций и перед выступлениями. Он отмечал, что насаждаемая отцом строгая дисциплина сыграла определенную роль в его карьере.

JUST IN: Joe Jackson, patriarch of the Jackson family music group, dead at 89 https://t.co/VCNaaXSr7k pic.twitter.com/mZL23DeBAq — Fox News (@FoxNews) June 27, 2018

Joe Jackson reportedly dead at 89: Celebs react to the loss of the famous patriarch https://t.co/xD7E4YtygS pic.twitter.com/WDW1ZThHBY — Fox News (@FoxNews) June 27, 2018