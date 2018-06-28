СМИ: Туркмению запретили покидать жителям моложе 40 лет (5)
Власти Туркменистана запретили гражданам моложе 40 лет выезжать из страны, сообщает туркменская служба «Радио Свобода» со ссылкой на жителей города Дашогуз.
По словам местных жителей, миграционная служба отказывает в выдаче разрешения для получения туристической визы, ссылаясь на некое распоряжение сверху о возрастном ограничение на выезд — до 40 лет. «На вопрос о причине запрета сказали, что в велаяте не осталось никого способного работать. Сказали, что если вы все уедете кто же работать будет», — рассказал 36-летний житель.
Получить комментарии в данной связи у представителей миграционной службы Туркменистана не удалось.
«Радио Свобода» отмечает со ссылкой на наблюдателей в Туркмении, что из-за экономического кризиса миграция в Туркмении приобрела массовый характер. При этом власти официально не объявляют о запретах на выезд, данные о численности эмигрантов недоступны.
Возьмите хоть Латвию, - мы с вами, поколение 80-х, получили от своих родителей прекрасную страну.
А что своим детям оставили мы?
А ноу коммент.
Иной раз поневоле подумаешь, что были бы закрыты границы, было б некуда бежать, давно бы люди объединились, снесли бы таким правителям бошки, и зажили бы нормально еще много лет назад.