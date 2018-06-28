В мире |

Власти Туркменистана запретили гражданам моложе 40 лет выезжать из страны, сообщает туркменская служба «Радио Свобода» со ссылкой на жителей города Дашогуз.

По словам местных жителей, миграционная служба отказывает в выдаче разрешения для получения туристической визы, ссылаясь на некое распоряжение сверху о возрастном ограничение на выезд — до 40 лет. «На вопрос о причине запрета сказали, что в велаяте не осталось никого способного работать. Сказали, что если вы все уедете кто же работать будет», — рассказал 36-летний житель.

Получить комментарии в данной связи у представителей миграционной службы Туркменистана не удалось.

«Радио Свобода» отмечает со ссылкой на наблюдателей в Туркмении, что из-за экономического кризиса миграция в Туркмении приобрела массовый характер. При этом власти официально не объявляют о запретах на выезд, данные о численности эмигрантов недоступны.