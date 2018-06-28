СМИ: Туркмению запретили покидать жителям моложе 40 лет (5)

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В мире | 28 июня 2018 года, 10:57

Власти Туркменистана запретили гражданам моложе 40 лет выезжать из страны, сообщает туркменская служба «Радио Свобода» со ссылкой на жителей города Дашогуз.

По словам местных жителей, миграционная служба отказывает в выдаче разрешения для получения туристической визы, ссылаясь на некое распоряжение сверху о возрастном ограничение на выезд — до 40 лет. «На вопрос о причине запрета сказали, что в велаяте не осталось никого способного работать. Сказали, что если вы все уедете кто же работать будет», — рассказал 36-летний житель.

Получить комментарии в данной связи у представителей миграционной службы Туркменистана не удалось.

«Радио Свобода» отмечает со ссылкой на наблюдателей в Туркмении, что из-за экономического кризиса миграция в Туркмении приобрела массовый характер. При этом власти официально не объявляют о запретах на выезд, данные о численности эмигрантов недоступны.

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 5
Пездкоф1 час назад
Замечательная срана! Партнер России!
2
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На38 минут назад
Латвию смотрел,пездка она и в Африке пездка.
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Светлана7 минут назад
Если бы из России в 1945 все бы повалили за рубеж? Что было бы? Что детям осталось бы?
Возьмите хоть Латвию, - мы с вами, поколение 80-х, получили от своих родителей прекрасную страну.
А что своим детям оставили мы?
А ноу коммент.
Иной раз поневоле подумаешь, что были бы закрыты границы, было б некуда бежать, давно бы люди объединились, снесли бы таким правителям бошки, и зажили бы нормально еще много лет назад.
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