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Иранцы должны все вместе выступить перед лицом американского давления, чтобы "поставить Америку на колени", заявил президент Ирана Хасан Роухани в своем выступлении на государственном телевидении.

"Мы столкнемся с проблемами, мы столкнемся с давлением, но мы не пожертвуем нашей независимостью", - сказал Роухани, которого цитирует Reuters.

Как отмечает агентство, Роухани считается умеренным по иранским меркам политиком, но его высказывания становятся все более резкими после того, как американский президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном и возобновят против Тегерана "самые жесткие санкции". Кроме того, в Иране выразили недовольство решением США о переносе в Иерусалим американского посольства, в очередной раз пригрозив Израилю уничтожением. Напомним, 8 мая этого года президент Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе. Он обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения, после того как власти Израиля заявили о наличии у них соответствующих разведданных.

В конце мая Белый дом США выдвинул 12 требований, которые необходимо выполнить Тегерану для того, чтобы Вашингтон не стал ужесточать санкционный режим. В частности, Иран должен предоставить инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) неограниченный доступ ко всем своим военным объектам, вывести все силы "под иранским командованием" из Сирии, прекратить угрозы в адрес Израиля, отказаться от поддержки хуситов в гражданской войне в Йемене и прекратить поддерживать талибов в Афганистане.