Президент Ирана призвал нацию "поставить Америку на колени" (13)

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В мире | 28 июня 2018 года, 11:34

Иранцы должны все вместе выступить перед лицом американского давления, чтобы "поставить Америку на колени", заявил президент Ирана Хасан Роухани в своем выступлении на государственном телевидении.

"Мы столкнемся с проблемами, мы столкнемся с давлением, но мы не пожертвуем нашей независимостью", - сказал Роухани, которого цитирует Reuters.

Как отмечает агентство, Роухани считается умеренным по иранским меркам политиком, но его высказывания становятся все более резкими после того, как американский президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном и возобновят против Тегерана "самые жесткие санкции". Кроме того, в Иране выразили недовольство решением США о переносе в Иерусалим американского посольства, в очередной раз пригрозив Израилю уничтожением. Напомним, 8 мая этого года президент Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе. Он обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения, после того как власти Израиля заявили о наличии у них соответствующих разведданных.

В конце мая Белый дом США выдвинул 12 требований, которые необходимо выполнить Тегерану для того, чтобы Вашингтон не стал ужесточать санкционный режим. В частности, Иран должен предоставить инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) неограниченный доступ ко всем своим военным объектам, вывести все силы "под иранским командованием" из Сирии, прекратить угрозы в адрес Израиля, отказаться от поддержки хуситов в гражданской войне в Йемене и прекратить поддерживать талибов в Афганистане.

Источник: Newsru.com
Комментарии 13
Ж1 час назад
Смело!И по делу!А вообще,давно пора,тем более момент подходящий!
3
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Ну 40 минут назад
Это только может стать началом. Ирану это вполне по силам. Если это произойдёт,то подключаться и другие неслабые государства Индия,Китай,Пакистан....Но тогда точно Америке не жить.
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Патриот 55 минут назад
И не просто на колени! Изолировать их от всего мирового сообщества, отобрать все што они награбили по всему миру и опустить их ниже плинтуса. Америка заслужила самого жестокого наказания.
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