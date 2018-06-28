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Министерство внутренних дел Франции вступило в переговоры с Федерацией мясников по урегулирования проблемы «веганского террора». Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД Франции.

«Контакт между федерацией мясников и министерством был установлен. Начались переговоры по обсуждению мер безопасности», — пояснили в ведомстве. По данным пресс-службы, в местах, где уровень опасности наиболее серьезный, могут быть установлены средства наблюдения.

Накануне федерация мясников обвинила сторонников отказа от потребления мяса в терроризме и обратилась с открытым письмом к властям Франции с просьбой обеспечить защиту работников отрасли от веганов-активистов.

Глава федерации Жан-Франсуа Гиар рассказал о нападениях активистов в Лилле на семь магазинов продуктов. По его словам, веганы атаковали мясную лавку, рыбный магазин и ресторан.

Как рассказали владельцы заведений, до нападений активисты неоднократно заливали стены и витрины искусственной кровью. В феврале в мясном ресторане La Boucherie в Гренобле неизвестный разбил окна в мясном и написал на стене: «Веганский террор».