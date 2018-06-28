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Первый саммит с участием президентов России и США состоится 16 июля в Хельсинки. Об этом объявлено по итогам визита в Москву советника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона. Болтона принял в Кремле Владимир Путин.

"В ходе переговоров имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня", - сказано в сообщении Кремля.

"Лидеры двух стран обсудят отношения между Россией и США и ряд вопросов национальной безопасности", - говорится в заявлении Белого дома, опубликованного синхронно с Москвой.

Таким образом, первый саммит Россия-США с участием Путина и Трампа состоится на следующий день после того, как в Москве пройдет финал чемпионата мира по футболу. Ожидается, что Путин будет присутствовать на последнем матче.

Место и дата встречи были согласованы накануне в среду, 27 июня, на встрече Путина с советником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном. Болтон подтвердил, что главной целью его визита в Москву была договоренность о времени проведения личной встречи двух президентов.

Однако ни место, ни дата объявлены не были. Как пояснил на пресс-конференции Болтон, было принято решение в четверг сделать "официальное заявление одновременно по московскому и вашингтонскому времени о дне проведения этой встречи".

Помощник российского президента Юрий Ушаков накануне сделал легкий намек: "Для саммита выбрано очень удобное место. И для России, и для США это третья страна". "Президенты встретятся в середине дня, вначале будет беседа тет-а-тет", - рассказывал Ушаков.

Болтон сказал, что среди тем саммита США-России, скорее всего, будет ситуация с Крымом, расследование крушения малазийского "Боинга", предполагаемое вмешательство Москвы в американские выборы и вопрос о перспективах возвращения России в "Большую восьмерку", который ранее поднял Трамп.

"Мы не ожидаем каких-то конкретных результатов от этой встречи, - оговорился при этом Болтон, - так как очень долгое время прошло без официального саммита между руководителями наших двух стран".

По словам советника американского президента, и Трамп, и Путин считают, что нужно вести диалог и "искать области для сотрудничества", поскольку отношения между Россией и США влияют на стабильность во всем мире.

О том, что встреча Трампа с Путиным состоится в июле, ранее сообщали СМИ. Сначала речь шла о Вене, где Путин побывал с визитом 5 июня.

Австрийская газета Kronen Zeitung называла дату - 15 июля. По ее данным, российские и американские дипломаты провели в Вене несколько дней, чтобы подготовиться к возможной встрече двух президентов. В свою очередь, Washington Post называла другую возможную дату - 11-12 июля.

Целесообразность встречи в это время и в Европе объяснялось тем, что Трамп примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, который состоится 11-12 июля, а 13 июля нанесет визит в Великобританию. Британская Times при этом писала, что власти страны озабочены тем, не состоится ли встреча Путина и Трампа раньше этих двух мероприятий.

Накануне, 26 июня, агентство Рейтер и издание Politico сообщили, что саммит может пройти в Хельсинки. Когда именно, не уточнялось, но так, чтобы Путин смог вернуться в Москву к финальному матчу чемпионата мира по футболу 15 июля.

После избрания на пост президента США Трамп виделся с Путиным всего два раза на полях международных саммитов - в июле 2017 года на саммите G20 в Гамбурге, когда они говорили два часа, а затем в ноябре на саммите АТЭС во Вьетнаме, когда разговор занял считанные минуты.

Кроме того, Трамп и Путин общались по телефону, в июне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что лидеры двух государств обсуждали возможность проведения встречи в Вене.

При этом Трамп неоднократно заявлял, что хотел бы провести встречу с Путиным и готов найти с ним общий язык. В Кремле затяжку с переговорами президентов России и США объясняли внутриполитическими проблемами в США, где в адрес команды Трампа звучали подозрения в попытках установить контакты с Москвой перед президентскими выборами.