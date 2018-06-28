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В Конгресс США внесли законопроект, в котором предлагается включить в состав страны остров Пуэрто-Рико. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Законопроект внесла представитель Пуэрто-Рико в нижней палате парламента Дженнифер Гонсалес-Колон. Его поддержали еще 37 конгрессменов.

На пресс-конференции Гонсалес-Колон рассказала, что законопроект также предусматривает создание рабочей группы из девяти конгрессменов, передает NBC News. Она займется обсуждением того, какие изменения необходимо предпринять для включения острова в состав США.

По словам Гонсалес-Колон, это первый шаг к дискуссии о политическом статусе Пуэрто-Рико, передает NBC News. Она подчеркнула, что «речь идет о равенстве».

Пуэрто-Рико считается неинкорпорированной территорией США с 1898 года. Жители острова являются американскими гражданами, но они не могут голосовать на выборах президента. Кроме того, у Пуэрто-Рико только один представитель в Конгрессе с ограниченными полномочиями.

В июне прошлого года большинство жителей Пуэрто-Рико (около полумиллиона) на референдуме проголосовали за вхождение в состав США, однако явка составила всего 23%. Около восьми тысяч человек проголосовали за провозглашение независимости от США, еще семь тысяч — за сохранение текущего государственного статуса острова.

Фото: pixabay.com