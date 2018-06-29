СМИ назвали главную угрозу для существования США (5)
Главная экзистенциальная угроза США исходит отнюдь не от России, как утверждают американские СМИ, а от Китая, считает обозреватель The Washington Times Тодд Вуд.
Пекин "украл американские проекты оружия и другие стратегические технологии", "милитаризировал один из важнейших морских путей в мире" и отправил в США около "40 тысяч шпионов", указывает автор статьи. По его мнению, быстрое развитие китайской оборонной промышленности превращает страну в доминирующую военную силу, угрожающую существованию США. Таким образом Китай наносит ущерб американскому статусу мировой державы, пишет Вуд.
Автор статьи отмечает, что американцы не узнают об этом из освещения "российского расследования" — темы, которую ведущие СМИ "пытаются удержать на плаву любой ценой".
"Эти люди сейчас работают над демонизацией Москвы — не просто так, а чтобы уничтожить президента США Дональда Трампа", — пишет он.
При этом американский лидер понимает, что Китай может угрожать Соединенным Штатам, указывает автор. Поэтому сейчас он стремится сблизиться с Москвой и встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, говорится в материале.
Фото: pixabay.com
Не живется спокойно янки. Любая страна, имеющая оборонную промышленность, для них "угроза"! И ведь американцы в это реально верят. Да и что ждать от нации, которая в качестве флешмоба запустила акцию в соцсетях по прокусыванию капсул со стиральной жидкостью "Ариэль", и перетравилось ею несколько тысяч взрослых (!) американцев?