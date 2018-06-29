СМИ назвали главную угрозу для существования США (5)

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В мире | 29 июня 2018 года, 08:55

Главная экзистенциальная угроза США исходит отнюдь не от России, как утверждают американские СМИ, а от Китая, считает обозреватель The Washington Times Тодд Вуд.

Пекин "украл американские проекты оружия и другие стратегические технологии", "милитаризировал один из важнейших морских путей в мире" и отправил в США около "40 тысяч шпионов", указывает автор статьи. По его мнению, быстрое развитие китайской оборонной промышленности превращает страну в доминирующую военную силу, угрожающую существованию США. Таким образом Китай наносит ущерб американскому статусу мировой державы, пишет Вуд.

Автор статьи отмечает, что американцы не узнают об этом из освещения "российского расследования" — темы, которую ведущие СМИ "пытаются удержать на плаву любой ценой".

"Эти люди сейчас работают над демонизацией Москвы — не просто так, а чтобы уничтожить президента США Дональда Трампа", — пишет он.

При этом американский лидер понимает, что Китай может угрожать Соединенным Штатам, указывает автор. Поэтому сейчас он стремится сблизиться с Москвой и встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, говорится в материале.

Фото: pixabay.com

Источник: РИА Новости
Комментарии 5
Alex59 минут назад
А я думаю это давняя восточная месть.Ещё в начале 20 века только ленивый западный сноб не вытирал ноги о китайцев.Япошки их за людей не считали...Чистить ботинки банкирам на Уолл-стрит - самое то для китайца ...И Китай победил врага его же оружием - его зелёными бумажками ...Понадобился целый век,тяжёлый практически рабский труд сотен миллионов ...А теперь "зелёный Сэм " мечется между несколькими огнями...Как старая ревнивая жена ...Кто там "шуры-муры" за моей спиной ? На наших глазах происходит увядание этой "сволочной бабы" ,а потому в мире всё больше крови
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Светлана1 час назад
Но Китай-то вас шапками закидает!
Не живется спокойно янки. Любая страна, имеющая оборонную промышленность, для них "угроза"! И ведь американцы в это реально верят. Да и что ждать от нации, которая в качестве флешмоба запустила акцию в соцсетях по прокусыванию капсул со стиральной жидкостью "Ариэль", и перетравилось ею несколько тысяч взрослых (!) американцев?
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Не смеши20 минут назад
США для Китая главный торговый партнер, уж они-то в итоге общий язык найдут, а шапками он закидает вас, вырождающихся и вымирающих мокшанцев, как кролик лезущих в пасть китайского удава, у вас территории и полезные ископаемые, у них трудолюбивое население.:))
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