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Видео инцидента с немецким фрегатом «Саксония» появилось в Сети. 21 июня корабль едва не взорвался во время проведения боевых стрельб. Об этом пишет Naval Today.

Инцидент произошел у берегов Норвегии в районе полигона Аннейя во время учений. Первая ракета Standard SM-2 успешно поразила цель, а вторая ракета не вышла из пусковой установки и загорелась.

По словам капитана судна Томаса Хакена, экипаж оказался перед стеной огня, который удалось потушить с помощью насосных установок.

В результате инцидента у двоих военнослужащих диагностировали «острую стрессовую ситуацию», стрельбы были немедленно прекращены, а фрегат отправился в норвежский порт Харстад для ремонтных работ.

Напомним, что в последнее время появились многочисленные сообщения о плохом состоянии Бундесвера из-за недостаточного финансирования.