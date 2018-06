В мире |

В результате стрельбы рядом с редакцией Capital-Gazette в городе Аннаполис, в штате Мэриленд, погибли несколько человек, сообщает телеканал Fox 5 San Diego со ссылкой на шерифа Рона Бэйтмена.

Представитель правоохранительных органов подтвердил информацию о «множественных» жертвах, однако не назвал точного числа.

Позднее журналист ABC News сообщил в твиттере о четырех погибших.

Shooting at Capital Gazette in Annapolis. Reports of 4 dead and one gunman in custody. Intern tweeted out the shooting asking for help. Police evacuating building and searching for any possible other shooters, and explosives. Fluid situation stay with @ABC7News