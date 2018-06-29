Стрельба в редакции газеты под Вашингтоном: пятеро погибших

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В мире | 29 июня 2018 года, 07:39

Пять человек погибли и трое получили тяжелые ранения в результате стрельбы в редакции издания Capital Gazette, расположенной в часе езды от Вашингтона, в городе Аннаполис, штат Мэриленд. Стрелок арестован.

"Я могу подтвердить, что подозреваемый задержан. Сейчас его допрашивают. Нам пока не известно его имя, мы знаем, что это взрослый белый мужчина, а оружие, которое у него было, описывают как длинноствольное. У меня нет подробностей, но мы знаем, что это было длинноствольное оружие. По мере получения информации мы сообщим подробности", - сказал журналистам представитель полиции Райан Фрейшур.

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К длинноствольному оружию относят в частности винтовки и дробовики. Стрелок не вступал в перестрелку с полицейскими, отметил Фрейшур. Он не смог ответить на вопрос о том, как стрелок проник в редакцию. Мотив нападения также пока не известен, добавил он.

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Наталка Писня, стрелку, по данным полиции, чуть больше 20 лет. Он отказался назвать свое имя и повредил пальцы, чтобы затруднить процесс идентификации. Следователи пытаются установить личность нападавшего по базам паспортов и водительских удостоверений.

Телеканал Эн-би-си тем временем сообщает, что полицейским удалось установить личность стрелка, воспользовавшись технологией распознавания лиц. В его доме готовятся провести обыск.

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У задержанного также были найдены фальшивые гранаты и прибор, который по данным полиции, мог быть взрывчаткой. Он отправлен на дальнейшую экспертизу.

Тем временем полиция Ньй-Йорка направляет подразделения к редакциям всех крупных СМИ в городе в качестве меры предосторожности.

Сотрудники редакции эвакуированы. Редактор издания Джимми ДеБаттс написал в своем твиттере:

"Я опустошен и мое сердце разбито. Я в оцепенении. Пожалуйста, перестаньте просить меня об интервью и комментариях. Я не в той позиции, чтобы говорить, просто знаю что журналисты и редакторы @capgaznews всецело отдают все, что у них есть каждый день. Нет 40-часовой рабочей недели, нет дней больших зарплат, только страсть к тому, чтобы рассказывать истории о нашем сообществе."

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Президент Дональд Трамп был проинформирован о произошедшем.

"Меня проинформировали о стрельбе в Capital Gazette в Аннаполисе, штат Мэриленд. Молюсь о жертвах и их семьях. Спасибо всем работникам экстренных служб, которые находятся сейчас на месте происшествия", - написал он в "Твиттере".

Capital Gazette - издание, которым владеет Baltimore Sun, самое большое ежедневное издание в Америке. Его штаб-квартира находится в Мэриленде.

Источник: BBC Russian
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