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Американский конгресс рассмотрит законопроект о принятии в состав государства на правах 51-го штата острова Пуэрто-Рико. Соответствующее предложение внесли в парламент полномочный представитель Пуэрто-Рико в нижней палате конгресса Дженнифер Гонсалес-Колон (имеет только совещательный голос) и 37 конгрессменов (22 республиканца и 15 демократов).

"Сегодня исторический день. Я горда быть одной из тех, кто открывает путь к деколонизации Пуэрто-Рико", - заявила Гонсалес-Колон.

По словам представителя Пуэрто-Рико, остров, 525 лет назад колонизированный испанцами и 120 лет назад перешедший к США, остается старейшей в мире колонией.

"Нет никаких причин ждать дольше, чтобы положить конец неравноправию американцев, проживающих в Пуэрто-Рико", - считает Гонсалес-Колон.

В случае принятия закона палата представителей и сенат должны будут создать специальную комиссию, которая займется решением проблем, связанных с вхождением Пуэрто-Рико в состав США, передает РБК. После этого конгресс должен будет отменить ранее принятые в отношении острова законы, и не позднее 1 января 2021 года Пуэрто-Рико вместе с прилегающими к нему мелкими островами может быть провозглашен 51-м штатом США.

В настоящее время остров, перешедший под контроль США после испано-американской войны 1898 года, считается свободно ассоциированным с США государством в статусе неинкорпорированной территории. В соответствии с действующим законодательством более трех миллионов жителей Пуэрто-Рико имеют гражданство США, однако не участвуют в выборах президента. При этом островитяне могут принимать участие в праймериз. В 2016 году праймериз на острове выиграли Хиллари Клинтон от демократов и Марко Рубио от республиканцев.

Полноценного представительства в конгрессе у Пуэрто-Рико нет.

Фото: flickr.com/Lorie Shaull