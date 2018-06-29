Редакцию американской Capital Gazette расстрелял недовольный читатель (9)

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В мире | 29 июня 2018 года, 10:02

В США задержали 38-летнего Джаррода Рамоса, подозреваемого в нападении на редакцию Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд), сообщает издание.

Накануне Рамос ворвался в редакцию и устроил стрельбу. В результате были убиты пятеро сотрудников издания. Еще двое получили ранения.

В 2012 году Рамоса упомянули в одной из статей Capital Gazette, из-за чего он судился с журналистами, обвиняя их в клевете.

В статье говорилось о том, что Рамос был осужден на три месяца тюрьмы условно за приставания к бывшей однокласснице. Он переписывался с ней в Facebook и в какой-то момент начал угрожать женщине. Она обратилась в полицию.

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 9
Светлана2 часа назад
С одной стороны он прав. В погоне за сенсациями журналисты пищат, да лезут в частную жизнь, причем публикуя недоказанные или несогласованные с самим человеком данные..
НОД Балтия без суда и слествия назвали в СМИ террористами, "пророссийскими активистами", и с подачи ПБ наплели про якобы найденные у одного из них файлы с педофилией.
Если они не разнесли эти редакции, то только потому, что не террористы.
4
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как-то так2 часа назад
Писакам пора уяснить, что за хайлилайкли, могут придти и спросить. И спросить жестко...
А в штатах, просто лоб зелёнкой мажут.
Эффективно однако...
3
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4202 часа назад
Я вот считаю, что тогда уж лучше бы он занялся тупыми комментаторами, вроде вас. Неуважающие чужой труд, воняющие везде, где только можно всунуть свой гнилой язык, при этом сидящие на своей же работе настолько без дела, что есть время и желание писать всякое дерьмо про работу других.
2
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