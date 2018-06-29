Редакцию американской Capital Gazette расстрелял недовольный читатель (9)
В мире | 29 июня 2018 года, 10:02
В США задержали 38-летнего Джаррода Рамоса, подозреваемого в нападении на редакцию Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд), сообщает издание.
Накануне Рамос ворвался в редакцию и устроил стрельбу. В результате были убиты пятеро сотрудников издания. Еще двое получили ранения.
В 2012 году Рамоса упомянули в одной из статей Capital Gazette, из-за чего он судился с журналистами, обвиняя их в клевете.
В статье говорилось о том, что Рамос был осужден на три месяца тюрьмы условно за приставания к бывшей однокласснице. Он переписывался с ней в Facebook и в какой-то момент начал угрожать женщине. Она обратилась в полицию.
Источник: ПОЛИТ.РУ
НОД Балтия без суда и слествия назвали в СМИ террористами, "пророссийскими активистами", и с подачи ПБ наплели про якобы найденные у одного из них файлы с педофилией.
Если они не разнесли эти редакции, то только потому, что не террористы.
А в штатах, просто лоб зелёнкой мажут.
Эффективно однако...