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В США задержали 38-летнего Джаррода Рамоса, подозреваемого в нападении на редакцию Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд), сообщает издание.

Накануне Рамос ворвался в редакцию и устроил стрельбу. В результате были убиты пятеро сотрудников издания. Еще двое получили ранения.

В 2012 году Рамоса упомянули в одной из статей Capital Gazette, из-за чего он судился с журналистами, обвиняя их в клевете.

В статье говорилось о том, что Рамос был осужден на три месяца тюрьмы условно за приставания к бывшей однокласснице. Он переписывался с ней в Facebook и в какой-то момент начал угрожать женщине. Она обратилась в полицию.