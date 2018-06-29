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Брат оппозиционера Алексея Навального Олег вышел на свободу из колонии в Орловской области, где он отбывал наказание по "делу Ив Роше".

Как передает корреспондент "Интерфакса", Навальный покинул колонию около 08:15 утра, первыми его встречали его брат и жена.

Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 года признал Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном и крупном размере (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, которая утратила силу) и легализации денежных средств, полученных преступных путем (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

Суд и следствие установили, что братья похитили 26,8 млн рублей у компании "Ив Роше" и 4,5 млн рублей у "Многопрофильной процессинговой компании" (МПК) через предприятие "Главное подписное агентство" ("Главподписка").

По этому делу судья Елена Коробченко приговорила Алексея Навального к 3,5 годам условно и 5 годам испытательного срока, его брата Олега - к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Наказание Навальный отбывал в ИК-5 поселка Нарышкино Орловской области.

В октябре 2017 года ЕСПЧ по заявлению Навальных признал нарушение в их отношении ст. 6 Европейской конвенции по правам человека (право на справедливое судебное разбирательство) и п. 1 ст. 7 Конвенции (никто не может быть осужден за совершение какого-либо деяния или за бездействие, которое согласно действовавшему в момент его совершения национальному или международному праву не являлось уголовным преступлением) и присудил им компенсацию более чем в 80 тыс. евро.

В начале марта 2018 года решение Страсбургского суда вступило в законную силу, в связи с чем Навальные обратились в ВС РФ с ходатайствами о возобновлении производства по делу.

26 апреля президиум Верховного суда РФ по представлению председателя суда возобновил производство по делу "Ив Роше" в отношении братьев Навальных в связи с решением ЕСПЧ, однако оставил приговор без изменений.