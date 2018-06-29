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Власти Индонезии приняли решение временно закрыть в пятницу, 29 июня, международный аэропорт на острове Бали в связи с активизацией вулкана на горе Агунг. Об этом говорится на сайте воздушной гавани.

Как передавал телеканал Channel News Asia, приостановка полетов будет действовать до 19:00 по местному времени (15:00 по Риге). Однако в итоге аэропорт заработал почти на два часа раньше.

Также сообщалось, что свои полеты на Бали отменили авиакомпании AirAsia, Jetstar, и Virgin Australia.

Представитель аэропорта Нгурах-Рай Янус Супраюги заявлял, что "на основе данных синоптиков, вулканический пепел будет в окрестностях аэропорта в пятницу утром". Как отмечает ТАСС, накануне выброс пепла из вулкана был зафиксирован на высоте до 2 км.

В декабре прошлого года аэропорт на Бали из-за вулкана не работал в течение трех суток. Тогда отмена рейсов коснулась от 50 до 100 тыс. человек.