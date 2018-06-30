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Президент США Дональд Трамп не исключил, что признает Крым частью России. Слова главы государства приводят члены президентского пула.

"Посмотрим", — ответил он на вопрос корреспондентов, может ли признать присоединение Крыма к России. При этом в утрате Крыма Украиной Трамп обвинил своего предшественника.

"(Барак — ред.) Обама сделал это возможным", — отметил он.

Ранее ресурс BuzzFeed News со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что Трамп заявил лидерам "Большой семерки" (G7) на саммите в Канаде, что Крым принадлежит России.

Он также сообщил, что Трамп поставил под вопрос поддержку, которую лидеры G7 оказывают Киеву, заявив, что "Украина — это одна из самых коррумпированных стран в мире".

В Белом доме отказались комментировать эту информацию. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что позиция Вашингтона по принадлежности Крыма остается неизменной.

Позднее Трамп выразил мнение, что его предшественник Барак Обама "потерял Крым", поскольку его не уважал президент России Владимир Путин.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание Трампа, подчеркнула, что тема статуса Крыма закрыта. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова Трампа, отметил, что Крым потеряло нынешнее руководство Украины, а не экс-президент США Барака Обама.

Тем временем глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что слова Трампа о русскоязычном Крыме были "вырваны из контекста".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".