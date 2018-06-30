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Посол США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл-младший подал в отставку из-за недовольства высказываниями и политикой президента США Дональда Трампа в отношении стран-союзниц США, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на сообщение дипломата в соцсети Facebook.

Согласно изданию, посол дал возможность на просмотр сообщения только для его друзей в соцсети, однако издание смогло получить к нему доступ.

"Для президента говорить, что ЕС "был создан, чтобы использовать США, нападать на нашу копилку", или что "НАТО также плоха, как НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле - прим.ред)", не только неверно фактически, но и доказывает, что мне пришло время уходить", — цитирует издание сообщение Мелвилла.

Он добавил, что последним его рабочим днем будет 29 июля, несмотря на то, что американской администрации только предстоит найти для него замену.

Джеймс Д. Мелвилл работал дипломатом около 33 лет и с 2015 года занимал должность посла в Эстонии. В качестве дипломата Мелвилл успел застать шесть президентов США и 11 госсекретарей.

Другие американские дипломаты также ранее уходили из-за несогласия с президентом. Так, в январе уволился посол США в Панаме Джон Фили, заявив, что больше не может служить при Трампе.

Месяцем ранее ушла в отставку Элизабет Шакелфорд, работавшая в столице Кении для миссии США в Сомали. В своем письме Рексу Тиллерсону, который еще был госсекретарем, она посетовала на то, что права человека перестали быть приоритетом для руководства США, пишет Foreign Policy.

Источники: РИА Новости, Русская служба BBC

Фото: facebook.com/Jim Melville