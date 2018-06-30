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Стрелявший в редакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе методично расстреливал сотрудников, перекрывая им путь к отступлению, заявил в эфире местных телеканалов представитель прокуратуры.

"Он вошел через входную дверь и прошел по офису, и по мере того, как он шел, стрелял в людей", — сказал он.

"Одна из жертв пыталась спастись через заднюю дверь и была застрелена", — добавил представитель прокуратуры.

В результате стрельбы в четверг погибли пять человек, двое были ранены. Подозреваемый был задержан и арестован до суда. Имя подозреваемого названо не было, но СМИ пишут, что его зовут Джеррод Уоррен Рамос. Он много лет безуспешно судился с газетой и ругал ее сотрудников в интернете.

Как рассказал шеф полиции округа Анн-Арандел Тимоти Алотмэр, подозреваемый угрожал сотрудникам в мае этого года, в интернете и по телефону.

"Имел место по крайней мере один звонок с угрозами в день", — сказал Алтомэр.

Он уточнил, что газета советовалась с юристами и решила на тот момент, что не будет подавать иск, опасаясь еще больше спровоцировать угрожавшего.

Фото: pixabay.com