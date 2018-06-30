Стрелявший в Мэриленде методично расстреливал сотрудников газеты (5)

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В мире | 30 июня 2018 года, 15:30

Стрелявший в редакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе методично расстреливал сотрудников, перекрывая им путь к отступлению, заявил в эфире местных телеканалов представитель прокуратуры.

"Он вошел через входную дверь и прошел по офису, и по мере того, как он шел, стрелял в людей", — сказал он.

"Одна из жертв пыталась спастись через заднюю дверь и была застрелена", — добавил представитель прокуратуры.

В результате стрельбы в четверг погибли пять человек, двое были ранены. Подозреваемый был задержан и арестован до суда. Имя подозреваемого названо не было, но СМИ пишут, что его зовут Джеррод Уоррен Рамос. Он много лет безуспешно судился с газетой и ругал ее сотрудников в интернете.

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Как рассказал шеф полиции округа Анн-Арандел Тимоти Алотмэр, подозреваемый угрожал сотрудникам в мае этого года, в интернете и по телефону.

"Имел место по крайней мере один звонок с угрозами в день", — сказал Алтомэр.

Он уточнил, что газета советовалась с юристами и решила на тот момент, что не будет подавать иск, опасаясь еще больше спровоцировать угрожавшего.

Фото: pixabay.com

Источник: РИА Новости
Комментарии 5
Саня1 час назад
"Методично"?
Есть какая-то методика, как убивать людей?

Советую редакции подать в суд на сруских плакс, не дожидаясь подобного.
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Янис Пенис39 минут назад
ХУЙ изо рта вытащи Уебень Лобатая.
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Ты, пьянь.12 минут назад
Ты хоть смотри, кому пишешь, голубизна!
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