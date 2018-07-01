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Иностранцам, прибывшим в Вильнюс, с 1 июля придётся заплатить налог в размере до одного евро в сутки.

Отмечается, что эти денежные поступления литовские власти планируют направить на развитие различных секторов туристической отрасли. В частности, увеличится число авиаперелётов, появится больше указательных знаков для гостей города.

Как отметил представитель Вильнюсского турагентства Гинтаре Кавалюнайте, введение подобного туристического налога является "довольно распространённым" в мире случаем.

При этом налог не коснётся несовершеннолетних и людей с ограниченными возможностями.

Также до начала следующего года от налога освобождены большие группы туристов. Он будет взиматься с компаний, которые предоставляют услуги проживания, и с частных лиц, занимающихся сдачей жилья в аренду.

Фото: flickr.com/Willi Thiel