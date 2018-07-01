В Вильнюсе ввели туристический налог (7)

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В мире | 1 июля 2018 года, 10:52

Иностранцам, прибывшим в Вильнюс, с 1 июля придётся заплатить налог в размере до одного евро в сутки.

Отмечается, что эти денежные поступления литовские власти планируют направить на развитие различных секторов туристической отрасли. В частности, увеличится число авиаперелётов, появится больше указательных знаков для гостей города.

Как отметил представитель Вильнюсского турагентства Гинтаре Кавалюнайте, введение подобного туристического налога является "довольно распространённым" в мире случаем.

При этом налог не коснётся несовершеннолетних и людей с ограниченными возможностями.

Также до начала следующего года от налога освобождены большие группы туристов. Он будет взиматься с компаний, которые предоставляют услуги проживания, и с частных лиц, занимающихся сдачей жилья в аренду.

Фото: flickr.com/Willi Thiel

Источник: L!FE.ru
Комментарии 7
Патриот 1 час назад
Удивили! В Латвии латыши скоро введут налог на воздух. Коровы сдохли, доить больше нечего и некого.
5
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Latvia 1 час назад
Саня, ты педик!!!
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Саня1 час назад
Почему бы не ввести налог для срускоязычных иностранцев на проживание в Латвии?
Процентов, эдак, 75 от зарплаты?
7
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