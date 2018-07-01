СМИ: Япония к 2020 году планирует начать использовать летающие автомобили (11)

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В мире | 1 июля 2018 года, 11:19

Правительство Японии рассчитывает к 2020 году начать практическое использование летающих автомобилей. Об этом в воскресенье сообщила газета Yomiuri.

Отмечается, что в рамках реализации этой программы в 2018 году будет создан специальный совет, который будет заниматься разработкой соответствующих правовой и технической баз.

Предполагается, что летающие автомобили будут использоваться, в частности, при ликвидации последствий стихийных бедствий.

Подчеркивается, что правительство страны усиленно продвигает скорейшее воплощение в жизнь этой идеи на фоне активного развития аналогичных технологий за границей.

В Японии уже ведется активная разработка полномасштабного прототипа летающего автомобиля. Ей занимается компания Cartivator с участием автомобилестроительной Toyota Motor, электротехнической NEC и других крупных национальных корпораций. По замыслу конструкторов, машина сможет подниматься на высоту до 10 метров и лететь со скоростью до 100 км/ч. Разрабатываемое летающее транспортное средство является электромобилем и не использует горючего топлива.

Фото: pexels.com

Источник: ТАСС
Комментарии 11
yes28 минут назад
а вусраинцы будут скакать выше крыш
2
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Светлана50 минут назад
Вот японцы пошли по сталинской концепции эффективности экономики 1929 года, - то, что отменил потом придурок Хрущев в 1955, - за рацпредложение сразу дополнительная плата самому рационализатору, а не начальству его, стимулы, и разработка в государственном масштабе, - вот и машины уже пошли у них лЁтать.
Ничего удивительного.
Японцы и процветать начали после этой концепции, - а до этого жили весьма небогато.
5
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Саня51 минуту назад
А, тем временем, в соседней стране изобрели свистульку.
3
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