В мире |

Члены британского правительства провели тайную репетицию первого дня после смерти королевы Елизаветы II. В ходе нее они придумали, что будет делать каждый из них во время национального траура

Тайная репетиция, в которой приняли участие заместитель Терезы Мэй Дэвид Лидингтон, министр внутренних дел Саджид Джавид, глава Палаты общин Андреа Лидсом, а также глава шотландской администрации Дэвид Манделл, получила кодовое название Castle Dove.

В ходе нее представители правительства обсуждали, когда премьер-министр будет делать первые заявления после смерти королевы Елизаветы II, сообщает The Times.

Помимо этого, члены кабинета разрабатывали план своих действий на время 10-дневного национального траура. Предполагается, что 600 человек после смерти монарха соберутся в Букингемском дворце, чтобы принять участие в объявлении имени нового короля. После этого тело покойной будет четыре дня лежать в Вестминстерском дворце, а ее преемник отправится в Шотландию и Уэльс.

Серьезного повода для проведения учений в последние недели не было. Известно лишь, что на этой неделе 92-летняя королева отказался от посещения службы в соборе Святого Павла из-за недомогания.

Елизавета II находится на троне с 1952 года. Последним умершим королем Великобритании стал ее отец Георг VI, который правил страной 16 лет.

Нынешняя королева – самый долгоправящий монарх в истории Соединенного королевства. До нее рекорд принадлежал королеве Виктории, находившейся на троне с 1837 по 1901 годы.