В Швеции добровольный секс закрепили законом (2)

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В мире | 1 июля 2018 года, 21:57

В Швеции начал действовать закон об обязательном согласии участников на секс. Законопроект был одобрен парламентом 23 мая и вступил в силу в воскресенье, 1 июля.

В соответствии с новым законом, сексуальные контакты могут происходить только при недвусмысленном и ясно выраженном словами или действиями согласии партнеров. В ином случае секс будет классифицирован как изнасилование, а бездействие участников не может быть интерпретировано как молчаливое согласие.

"Секс должен быть добровольным", - подчеркивает премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

Поводом для принятия закона правительство Швеции называет общемировые дебаты о сексуальных домогательствах под хештегом #MeToo, которые начались после секс-скандала вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Фото: pixabay.com

Источник: Deutsche Welle
Комментарии 2
Светлана29 минут назад
Поводом для принятия закона правительство Швеции называет общемировые дебаты о сексуальных домогательствах под хештегом #MeToo, которые начались после секс-скандала вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна.
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Ну да, это ж к Швеции имеет прямое отношение!
Явно они что-то задумали с этими надуманными скандалами, - очередную подлость по уменьшению численности населения.
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Патриот 39 минут назад
Тоже мне закон. Вот в Латвии скоро закрепят законом секс с ослами, так как большая часть правительства.и остальных чинуш зачата от ослов.
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