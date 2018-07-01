В Швеции добровольный секс закрепили законом (2)
В Швеции начал действовать закон об обязательном согласии участников на секс. Законопроект был одобрен парламентом 23 мая и вступил в силу в воскресенье, 1 июля.
В соответствии с новым законом, сексуальные контакты могут происходить только при недвусмысленном и ясно выраженном словами или действиями согласии партнеров. В ином случае секс будет классифицирован как изнасилование, а бездействие участников не может быть интерпретировано как молчаливое согласие.
"Секс должен быть добровольным", - подчеркивает премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.
Поводом для принятия закона правительство Швеции называет общемировые дебаты о сексуальных домогательствах под хештегом #MeToo, которые начались после секс-скандала вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна.
Фото: pixabay.com
___________
Ну да, это ж к Швеции имеет прямое отношение!
Явно они что-то задумали с этими надуманными скандалами, - очередную подлость по уменьшению численности населения.