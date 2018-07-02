Животные Лондонского зоопарка спасаются мороженым от жары (2)
В мире | 2 июля 2018 года, 14:45
Для того, чтобы помочь животным перенести аномально высокую температуру воздуха, в Лондонском зоопарке решили давать им необычное мороженое, сообщает CGTN.
Десерт для животных не содержит сахара и представляет собой ледяные шарики из сока с разными добавками. Например, для гориллы и обезьяны сайрими — с семенами, грецкими орехами и нутом.
На кадрах видео заметно, что животным очень нравится такое решение.
Источник: РИА Новости
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это леетвиеские патриоты
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