Животные Лондонского зоопарка спасаются мороженым от жары (2)

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В мире | 2 июля 2018 года, 14:45

Для того, чтобы помочь животным перенести аномально высокую температуру воздуха, в Лондонском зоопарке решили давать им необычное мороженое, сообщает CGTN.

Десерт для животных не содержит сахара и представляет собой ледяные шарики из сока с разными добавками. Например, для гориллы и обезьяны сайрими — с семенами, грецкими орехами и нутом.

На кадрах видео заметно, что животным очень нравится такое решение.

Источник: РИА Новости
Комментарии 2
regre1 час назад
Вы бросите курить навечно за одну ночь, если воспользуетесь этим советским методом https://elbo.in/vdoh Не прикладывая никаких волевых усилий я просто забыл о сигаретах и не курю 2 года, а курил 16 лет!
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yes1 час назад
это леетвиеские патриоты
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