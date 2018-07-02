Трамп пригрозил Европе за бизнес с Ираном (8)

фото

В мире | 2 июля 2018 года, 08:18

Вашингтон намерен вводить рестрикции в отношении компаний Евросоюза за нарушение американских санкций против Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в воскресенье.

Президента США спросили о том, намерен ли он вводить санкции в отношении компаний ЕС, если "они будут вести дела с Ираном". "Да, конечно, мы делам это. Совершенно точно", — ответил Трамп. В мае Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном и пообещал вернуть не только старые, но и ввести новые санкции, а также заявил, что США готовы к заключению нового соглашения вместо Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), но при этом выдвинул Ирану заведомо невыполнимые условия.

В свою очередь Великобритания, Германия и Франция призвали всех участников сделки продолжать ее всецело выполнять.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от СВПД и продолжит соблюдать свои обязательства.

МИД РФ указал, что Москва разочарована шагом Вашингтона, и назвал решение главы Белого дома ширмой для сведения политических счетов с Ираном.

Комментарии 8
Заткнись1 час назад
Гнустное вместилище навоза
2
Ответить
Dziesmu svētki1 час назад
Jā tas tikai par labu Krievijai,ne redzēsim varbūt kas pamainīsies,būtu vēlams protams.
1
Ответить
АВС1 час назад
Вашингтон намерен вводить рестрикции
------
Mixnews, не мешало бы Вам подучить русскиий. Какие такие РЕСТРИКЦИ? Есть простое слово ОГРАНИЧЕНИЕ
Ответить