Крымский мост "подарили" Украине (11)

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В мире | 2 июля 2018 года, 11:09

Сервис Google Maps подписал на карте Крымский мост на украинском языке.

На карте видно, что со стороны Тамани полуостров подписан на русском, а ближе к самому Крыму появляется надпись "Кримський Мiст".

Сам мост, соединивший полуостров с материковой частью России, появился на картах Google с двухдневным опозданием. При этом построить маршрут от Тамани до Керчи через мост сервис Google Maps не дает, предлагая воспользоваться паромной переправой.

Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало автомобильного движения изначально планировалось на конец года, но работы завершили с опережением. В середине июня инфоцентр "Крымский мост" сообщил, что по мосту уже проехало свыше 500 тысяч автомобилей.

Источник: news.rambler.ru
Комментарии 11
Патриот 2 часа назад
Крымский мост и Крым больше ни кто никогда никому не подарит. Это достояние великой России!
5
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АЛ22 часа назад
Откуда такой вывод "подарили"? Подписали на двух языках, которые официально признаны в Крыму, в чём проблема? При чём тут Украина? В России, в отличие от Скакунстана и Проебалтии, уважают языки других народов и сами народы - на том и стоит Великая Россия сотни лет!
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yes2 часа назад
скакуасам от от этого легче?
гуггле завтра поменяет и скакуасы будут в печале
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