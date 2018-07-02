Ким Чен Ын пересел на российскую Lada Priora (1)
В мире | 2 июля 2018 года, 15:37
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын побывал с инспекционным визитом в провинции Синдо. Глава государства приехал на российском автомобиле Lada Priora, подтверждающий снимок опубликовало южнокорейское агентство Yonhap.
Отмечается, что в ходе визита Ким Чен Ын посетил войсковую часть 1524, а также осмотрел местную тростниковую ферму и другие расположенные в провинции объекты.
Marshal Kim Jong Un's car. pic.twitter.com/4AOHChHy4F— Vũ Nam Phương (@vunamphuong) 1 июля 2018 г.
Ранее производитель Lada Priora «АвтоВАЗ» информировал российских автодилеров о намерении снять автомобиль с производства.
Фото: flickr.com/Comunidade Cristã Paz e Vida
Источник: ПОЛИТ.РУ
Куда там путлеру с его ГА3-21 с прицепом.