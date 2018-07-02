В мире |

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын побывал с инспекционным визитом в провинции Синдо. Глава государства приехал на российском автомобиле Lada Priora, подтверждающий снимок опубликовало южнокорейское агентство Yonhap.

Отмечается, что в ходе визита Ким Чен Ын посетил войсковую часть 1524, а также осмотрел местную тростниковую ферму и другие расположенные в провинции объекты.

Ранее производитель Lada Priora «АвтоВАЗ» информировал российских автодилеров о намерении снять автомобиль с производства.

Фото: flickr.com/Comunidade Cristã Paz e Vida