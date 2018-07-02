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Фильм белорусского режиссера Дарьи Жук выдвинут на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщают местные СМИ.

Картина «Хрусталь» (Crystal Swan) была впервые показана на кинофестивале в Карловых Варах в конце июня. В центре сюжета — история девушки-виджея из Минска, мечтающей переехать в Чикаго. Действие ленты разворачивается в 1996 году.

Съемки фильма проходили в Беларуси при участии кинокомпании «Демарш-фильм», национальной киностудии «Беларусьфильм», компании Unfound Content, Fusion Features, Vice Films (США). В Таллине на международном кинофестивале «Темные ночи» кинопроект «Хрусталь» получил награду секции Works in Progress.

Отмечается, что это первый за 22 года белорусский фильм, претендующий на «Оскара».

Фото: imdb.com