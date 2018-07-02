В мире |

Facebook отметил спорные для Вьетнама и Китая территории — архипелаг Спратли и Парасельские острова — как часть китайской территории. В связи с этим правительство Вьетнама потребовало от компании исправить карту, сообщает газета VnExpress.

Министерство информации и коммуникаций страны отправило компании Facebook уведомление с просьбой объяснить ситуацию.

Как отмечает Tuoitre, представитель Facebook объяснил, что произошла техническая ошибка, политического подтекста у нее не было. Отмечается, что компания работает над ее устранением.

Как отмечает ТАСС, архипелаг Спратли и Парасельские острова много лет являются центром конфликта в Южно-Китайском море. Кроме Вьетнама и Китая частичные или полные претензии на эти территории заявляют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины. При этом Вьетнам заявляет, что имеет достаточно исторических и юридических оснований его суверенитета над островами.

Ранее на картах американской компании Google появилось название Крымского моста на двух языках — со стороны Тамани оно написано по-русски, а со стороны Крыма — по-украински. Сенатор от республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал это решение «крайне глупым». В то же время глава Крыма Сергей Аксенов посчитал, что эта ситуация «смешная».

Фото: flickr.com/Nir Sinay