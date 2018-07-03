В мире |

В графстве Бирмингем залезшего на десятиметровый фонарный столб мужчину пришлось спасать с помощью пожарных. Мужчина был под воздействием нелегальных веществ, подчеркивает бирмингемская спасательная служба.

Мужчина забрался на столб в центре города Хэндсворт, недалеко от Бирмингема, в субботу вечером. Как ему удалось залезть на самую вершину фонарного столба, непонятно, сказал официальный представитель пожарной службы.

Мужчина забрался на фонарь босиком и просидел на нем около часа. Примерно в 10 часов вечера к столбу вызвали пожарных и "скорую помощь". Пожарные спустили мужчину с помощью гидравлической платформы и 13-метровой лестницы.

После спасения в пожарной службе подчеркнули, что мужчина был под влиянием нелегального наркотика, но какого именно, не сказали. Происзошедшее могло кончиться намного печальнее, отметили спасатели.

Чтобы снять мужчину, пожарные использовали сложную конструкцию из длинной лестницы, гидравлической платформы и металлических столбов. Сняв его со столба, мужчине оказали первую помощь, а потом госпитализировали.