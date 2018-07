В мире |

В графстве Бирмингем залезшего на десятиметровый фонарный столб мужчину пришлось спасать с помощью пожарных. Мужчина был под воздействием нелегальных веществ, подчеркивает бирмингемская спасательная служба.

Мужчина забрался на столб в центре города Хэндсворт, недалеко от Бирмингема, в субботу вечером. Как ему удалось залезть на самую вершину фонарного столба, непонятно, сказал официальный представитель пожарной службы.

Мужчина забрался на фонарь босиком и просидел на нем около часа. Примерно в 10 часов вечера к столбу вызвали пожарных и "скорую помощь". Пожарные спустили мужчину с помощью гидравлической платформы и 13-метровой лестницы.

После спасения в пожарной службе подчеркнули, что мужчина был под влиянием нелегального наркотика, но какого именно, не сказали. Происзошедшее могло кончиться намного печальнее, отметили спасатели.

Blue watch @HandsworthFire @HighgateFire rescue man swinging from lamppost, great multi agency work with @WMASHART AND @WMPolice pic.twitter.com/1HDExl5S9L