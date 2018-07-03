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Таиландские спасатели обнаружили в горной местности пропавшую школьную футбольную команду и тренера юных спортсменов, передает CNN. Из-за дождливой погоды пострадавшие оказались заблокированы в пещере, где они провели больше недели.

Видеозапись встречи спасателей-дайверов с "замурованными" школьниками опубликована в группе таиландских "морских котиков", которые участвовали в операции, в соцсети Facebook.

Теперь спасатели планируют привести к школьникам врачей, обладающих навыками погружений. Медики должны осмотреть пострадавших на месте и стабилизировать их состояние. Затем детей будут выводить из пещеры наружу по частично затопленным ходам.

Группа из 12 юношей в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер 23 июня отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру Кхао-Луанг. Однако из-за ливней вход в нее оказался затоплен, пишет Asia One.

В тот же день сотрудники национального парка обнаружили возле входа в пещеру мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам и их 25-летнему тренеру. Пещера, в которой они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие помещения, где могли укрыться от прибывающей воды пропавшие.

Чтобы вызволить школьников и их наставника, спасателям пришлось использовать шланги и насосы, которыми они стали откачивать воду из пещеры. В операции участвуют около 100 спасателей. Также воду из пещеры отводят на сельскохозяйственные угодья. Предполагается, что это позволит на 60 процентов снизить объем жидкости, попадающей в пещеру, передает ТАСС. Кроме того, спасатели ищут источники поступления воды в нее.

Сейчас в регионе на короткое время установилась сухая погода. По прогнозам синоптиков, она продлится до среды, когда в провинцию Пхетчабури вернутся ливни.

Первоначально спасателям удалось пройти внутрь пещеры на расстояние около трех километров, но потом им пришлось вернуться из-за сильного дождя и опасности нового затопления.

Прибывшие 24 июня со специальным оборудованием спасатели не смогли пробраться дальше в пещеру из-за мутной паводковой воды и сильного течения. 25 июня к ним присоединился спецназ, который использовал беспилотники и другие устройства с тепловизорами для поиска пропавших. Позже в одной из камер пещеры были обнаружены следы пребывания школьников.

Также сообщалось, что аквалангисты обследовали затопленную часть пещеры, чтобы добраться до заблокированных людей, всего в 200 метрах от Т-образной развилки. Оттуда один из затопленных ходов ведет к пещерной зале под названием "пляж Паттайя". От развилки до "пляжа Паттайя" - около 1,5 километра.

В спасательной операции участвуют дайверы из Великобритании, Австралии и Китая.

По словам представителей спасателей, в третьей камере пещеры был создан командный пункт, оборудованный электричеством и системами связи. Кроме того, разрабатывается альтернативный план спасения: через одну из шахт, которая, предположительно, соединяется с подземными пещерными ходами.