В результате ошибки в Facebook заблокированные пользователи могли увидеть часть контента, который публиковал человек, внесший их в черный список (не могут просматривать профиль и писать человеку, который их заблокировал, отмечать его в своих постах и т.д.), говорится в сообщении соцсети.

Ошибка затронула около 800 тыс. внесших кого-либо в черный список пользователей в период с 29 мая по 5 июня. В этот период заблокированные оказались временно разблокированными (в 83% случаев был разблокирован только один человек из черного списка, подчеркнули в соцсети). Разблокированные могли писать в Facebook Messenger тем, кто их заблокировал.

В этот период временно разблокированные по-прежнему не видели контент, размещенный только для друзей, но могли получить доступ к постам, опубликованным для более широкой аудитории — для друзей и их друзей.

«Мы понимаем, что возможность блокировать кого-либо является важной», — заявила директор Facebook по конфиденциальности Эрин Эган. Неисправность, по ее словам, исправлена, и все снова заблокированы. Соцсеть отправит уведомление с предложением проверить черный список тем, кого затронула ошибка.

Социальная сеть в этом году оказывалась в скандалах с приватностью и личными данными пользователей. В марте 2018 года The New York Times и The Observer сообщили, что британская политконсалтинговая компания Cambridge Analytica собирала персональные данные пользователей Facebook без их ведома. Действия компании затронули более 80 млн человек.

Кроме того, The New York Times в начале июня написала, что соцсеть передавала данные участников производителям мобильных устройств, которые по соглашению с компанией устанавливали ее приложения на своих гаджетах. Также в Facebook признали, что во время тестирования новых функций произошел сбой, в результате которых личные записи 14 млн человек оказались доступны всем.