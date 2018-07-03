Британские СМИ узнали о подозреваемых в покушении на Скрипалей (4)

фото

В мире | 3 июля 2018 года, 07:29

После четырех месяцев расследования покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии полиция Великобритании нашла двух подозреваемых по этому делу, сообщает газета The Sun со ссылкой на источник в Скотланд-Ярде.

Как утверждается, подозреваемые покинули Великобританию в течение 24 часов после совершения покушения и сейчас находятся в России. По словам источника, британская полиция оценивает это открытие как "большой прорыв" в деле. "Конечная цель всегда заключается в том, чтобы они предстали перед судом. Конечно, если они более не находятся в Великобритании, это делает задачу намного более сложной", — цитирует The Sun слова источника.

Скотланд-Ярд пока никак не прокомментировал данную новость.

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона обвиняет в инциденте российское государство. Россия категорически это отрицает.

В результате скандала Британия и еще ряд стран приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов. Москва приняла ответные меры.

Источник: РИА Новости
Комментарии 4
Ж2 часа назад
Ну никак не удаётся убедить мировую общественность.Смешнее и смешнее выглядит британская фальшивка.
1
Ответить
Tom2 часа назад
Хайли лайкли.
1
Ответить
Alex1 час назад
Всё ждал ,шо ж бриты придумают,чтоб русским футбол подпортить ? И нате Вам !Опять старая пластинка !"невидимые "Скрипали,"невидимый" новичок,"невидимые" русские спецагенты. Ну скучно рыжие ,ну очень скучно.Опера уже не котируется ,изящество мысли Конан-Дойля или Эдгара По замазано серой банальщиной.Сюжет уже не понимают ни союзники ,ни граждане "оченьвеликой" Британии .Цель то понятна ,отвлечь от вопросов тысяч британцев - почему ложь ВВС,Борьки с Терезкой так гнусно испортила тысячам болельщиков футбольный праздник !Почему 2 млн.нормальных людей наслаждаются футболом и не только ТАМ,в России ,а их бритов развели как лохов,и они футбол смотрят в своих пабах ?
Ответить