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После четырех месяцев расследования покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии полиция Великобритании нашла двух подозреваемых по этому делу, сообщает газета The Sun со ссылкой на источник в Скотланд-Ярде.

Как утверждается, подозреваемые покинули Великобританию в течение 24 часов после совершения покушения и сейчас находятся в России. По словам источника, британская полиция оценивает это открытие как "большой прорыв" в деле. "Конечная цель всегда заключается в том, чтобы они предстали перед судом. Конечно, если они более не находятся в Великобритании, это делает задачу намного более сложной", — цитирует The Sun слова источника.

Скотланд-Ярд пока никак не прокомментировал данную новость.

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона обвиняет в инциденте российское государство. Россия категорически это отрицает.

В результате скандала Британия и еще ряд стран приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов. Москва приняла ответные меры.