Украина грозит России арестом акций "Северного потока - 1" (16)

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В мире | 3 июля 2018 года, 11:48

На Украине придумали, как «наказать» Россию, взыскав с нее «долг» по решению Стокгольмского арбитража. Об этом пишет «Обозреватель».

Так, член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева предложила арестовать часть акций «Северного потока — 1».

«Мы можем арестовать акции «Северного потока – 1», примерно 35%. Российская Федерация в лице «Газпрома» имеет 51%. От них 35% мы можем арестовывать и возмещать в пользу Украины», — предположила Яковлева.

По ее словам, если Украина будет выигрывать, то можно «двигаться по тому же пути».

«Как только будут арестованы акции «Северного потока-1» и начата процедура возмещения, если Европа объединится и выскажет единую позицию, я думаю, России нечего будет делать», — полагает Яковлева.

Ранее суд Швеции остановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту украинского «Нафтогаза» с «Газпромом». Позднее «Нафтогаз» попытался обжаловать решение, однако суд не встал на сторону украинской госкомпании.

Источник: Газета.ru
Комментарии 16
.2 часа назад
вот хохлы бесятся, спиздить, присвоить, выклянчать,прихватизировать, "арестовать", дааааа...
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Дикое племя хохлож*опых2 часа назад
Хохло- быдло судами и штрафами решило свой бюджет пополнять, а работать эти дебилы не пробовали?
1
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yes2 часа назад
собираются 3 строить, а эти проснулись про 1, во кастрюли смешат
2
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