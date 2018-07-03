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Пользователи соцсетей активно тиражируют фото и видео, на которых балерины из Большого театра смотрят матч Россия — Испания с телефона, сев в круг, одновременно с этим появилось короткое видео, в котором девушки радуются победе сборной России, стоя за кулисами. Они прыгают, не скрывая эмоций.

О победе россиян стало известно в первом акте балета «Спящая красавица» в Мариинском театре. Реакция зрителей впечатляет.

Ректор "Академии Русского балета им. А. Вагановой" Николай Цискаридзе, подтвердил газете ВЗГЛЯД, что на снимке действительно изображены балерины Большого театра.

"Это же все-таки государственное дело. Все граждане своей страны радуются победам сборной и гордятся своей страной, это вызывает у меня восхищение. Я не болею ни за какой футбольный клуб, но после победы нашей сборной в матче против Испании тоже прыгал и веселился", — признался Цискаридзе.