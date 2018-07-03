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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал НАТО ребенком эпохи конфронтации, передает РИА "Новости".

Так он прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа увеличить финансирование стран альянса на оборону.

"НАТО — это дитя эпохи конфронтации, и это организация, которая создана для целей конфронтации, и она полностью заточена под эти задачи. Это определяет смысл существования этой организации", — сказал Песков.

Он отметил, что позиция Кремля хорошо известна.

"Мы видим процесс постепенного приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Наша позиция в отношении этого процесса хорошо известна, она не претерпела каких-либо изменений", — добавил он.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил лидерам стран-участниц НАТО письма, в которых выразил разочарование, что некоторые участники альянса не стали повышать расходы на оборону.