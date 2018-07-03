В Кремле назвали цель создания НАТО (11)

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В мире | 3 июля 2018 года, 14:08

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал НАТО ребенком эпохи конфронтации, передает РИА "Новости".

Так он прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа увеличить финансирование стран альянса на оборону.

"НАТО — это дитя эпохи конфронтации, и это организация, которая создана для целей конфронтации, и она полностью заточена под эти задачи. Это определяет смысл существования этой организации", — сказал Песков.

Он отметил, что позиция Кремля хорошо известна.

"Мы видим процесс постепенного приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Наша позиция в отношении этого процесса хорошо известна, она не претерпела каких-либо изменений", — добавил он.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил лидерам стран-участниц НАТО письма, в которых выразил разочарование, что некоторые участники альянса не стали повышать расходы на оборону.

Источник: Газета.ru
Комментарии 11
Мнение2 часа назад
Боевая задача НАТО сегодня: Поговорить с Россией с позиции силы и не наложить в штаны
6
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Витаминка2 часа назад
На твайке есть хорошие врачи,обратись они тебе помогут!!!
4
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Пездкоф2 часа назад
Мы видим процесс постепенного приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. И будем делать все, чтобы этот процесс ее останавливаося. А как еще оправдаться перед населением Роиссии за глубокий писец по всем направлениям. Только внешняя угроза, только НАТО!
НАТО, вспоможи.
8
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