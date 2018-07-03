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Из-за продолжающегося сезона дождей найденным в Таиланде подросткам и их футбольному тренеру, возможно, придется провести в пещере несколько месяцев, сообщили представители армии.

Поиски пропавшей футбольной команды продолжались девять дней. В понедельник подростков обнаружили британские дайверы Джон Волантен и Рик Стэнтон. У Волантена была с собой видеокамера, на которую он записал момент встречи.

Все 13 человек живы и почти невредимы, ходя очень ослаблены, так как провели девять суток без света и продовольствия. Доставить им еду до сих пор не удалось из-за поднимающегося уровня воды.

Возможно, пищей детей придется обеспечивать ещё несколько месяцев, поскольку выбраться из пещеры они пока не могут.

Сейчас их пытаются обеспечить электричеством и связью, чтобы они могли связаться с родителями, сообщил губернатор провинции.

Детей нашли британские дайверы, прилетевшие в Таиланд в понедельник. Первое видео контакта с ними было размещено в "Фейсбуке" сил тайского спецназа.

На видео дети сидят на возвышенности и отвечают на вопросы спасателей. Они говорят, что все 13 человек целы, и все очень голодны.

Они спрашивают, как долго уже находятся в пещере и могут ли они теперь оттуда уйти. Дайверы говорят, что нужно подождать, но обнадеживают, пообещав, что вскоре люди вернутся с помощью.

Один из мальчиков отвечает: "Тогда увидимся завтра".

К поиску пропавшей группы было приковано внимание всего мира, до последнего момента было непонятно, где именно они находятся, и с каждым днем шансы найти подростков живыми стремительно уменьшались.